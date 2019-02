Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questura per il ferimento sabato notte nella periferia sud di Roma della giovane promessa del nuoto Manuel Bortuzzo (CHI È), che ha subito una lesione midollare completa e non potrà più tornare a camminare (IL PADRE: "NON HA PIANTO, È STATO FORTE"). I due, di 24 e 25 anni, secondo quanto si è appreso, si sarebbero presentati negli uffici della questura accompagnati dai loro legali. Sarebbero entrambi di Acilia, quartiere nel quadrante sud di Roma, poco distante dal luogo del ferimento. Uno dei due avrebbe un doppio taglio di capelli, corrispondente alle descrizioni dei testimoni. "Grazie a chi ha condotto le indagini. Ora giustizia e tutti vicini a Manuel e alla sua famiglia per sostenerlo in ogni modo", scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Il ritrovamento della pistola

Nel corso della giornata gli inquirenti avevano trovato una pistola, un revolver calibro 38, vicino al pub di piazza Esquilo, a pochi metri di distanza da dove Manuel è rimasto ferito. Dai primi accertamenti era emerso che chi l'aveva utilizzata lo aveva fatto senza guanti, lasciando tracce sull’arma.