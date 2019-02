Poco più di centoventi secondi, in cui si consuma la tragedia che cambia per sempre la vita di Manuel Bortuzzo (CHI È), la giovane promessa del nuoto 19enne rimasta ferita sabato notte in una sparatoria nella periferia sud di Roma: autori due ragazzi, che hanno confessato di aver sparato per sbaglio. Il sito del Tempo ha pubblicato il video della telecamera di sorveglianza della tabaccheria di via Menandro, all’Axa, che ha ripreso il terribile momento in cui Manuel viene colpito e si accascia a terra (le immagini del video sono molto forti).

Cosa si vede nel video

Il video si apre con l’immagine di Manuel e, al suo fianco, la fidanzata. Sono entrambi in piedi davanti al distributore di sigarette, quando si girano come chiamati da qualcuno che passa in strada a bordo di un motorino. Pochi istanti dopo, Manuel viene raggiunto da uno dei tre proiettili che vengono esplosi. Cade a terra e si tocca le gambe che da lì a poco non sentirà più. Il nuotatore ha subito una lesione midollare completa e non potrà più tornare a camminare (IL PADRE: "NON HA PIANTO, È STATO FORTE"). Tre giorni dopo la sparatoria, due giovani di 24 e 25 anni si sono presentati in questura per confessare: "Siamo qui perché Manuel deve avere giustizia. Siamo distrutti. È stato un tragico errore", dicono.