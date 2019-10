"Togliere i migranti dalle mani di delinquenti senza morale". Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello ai microfoni di Sky TG24 durante il programma del mattino Buongiorno.

Morti senza significato

Commentando il naufragio avvenuto stanotte a poche miglia dall'isola - almeno 9 vittime, ancora incerto il numero dei dispersi -, il sindaco ha dichiarato: "Non si può continuare ad assistere a questa tragedia e a questi morti che non hanno alcun significato. Bisogna che si prendano immediatamente provvedimenti per cercare o di farli arrivare regolarmente o di toglierli ai delinquenti che portano persone e che col maltempo le fanno morire".

Mafiosi senza morale

Tornando sull'intesa stabilita a Malta, il sindaco Martello ha parlato di primo passo per la ripartizione dei migranti, ma ha aggiunto: "Dobbiamo parlare con i Paesi rilevanti del Mediterraneo per fare degli accordi e cercare di non farli partire, non metterli nelle mani dei mafiosi che li fanno anche morire, senza nessuna morale".