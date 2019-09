Due legali rappresentanti di una ditta che distribuisce cosmetici, che ha un magazzino a Siena, sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Firenze. Per i militari, i due avrebbero immesso in commercio sul territorio italiano prodotti cosmetici spacciati per medicinali senza l'autorizzazione dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco.

Sequestrate 4.500 confezioni di creme cosmetiche

L’Arma ha sequestrato circa 4.500 confezioni di creme cosmetiche all'arnica o a base di altre essenze, pronte ad essere distribuite sul mercato, che sulle confezioni riportavano proprietà terapeutiche riservate esclusivamente ai farmaci.

Sulle etichette indicazioni con proprietà curative

Nei prodotti c’era ad esempio l’indicazione che potevano essere utilizzati in caso di ematomi, strappi o stiramenti muscolari, distorsioni e contusioni. Soltanto i farmaci autorizzati dall'Aifa per l'immissione in commercio possono però vantare in etichetta proprietà curative. Analoghi accertamenti verranno estesi dai carabinieri del Nas alle aziende produttrici di tali prodotti.