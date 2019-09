“Chiediamo per i medici l'obiezione di coscienza”. Sono queste le parole di monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, il giorno dopo la decisione della Consulta sul suicidio assistito. “Il medico esiste per curare le vite, non per interromperle”, ha aggiunto. La Corte Costituzionale, interpellata sul caso dj Fabo – Marco Cappato, ha aperto al suicidio assistito e sancito la non punibilità di chi aiuta coloro che hanno deciso di morire, a determinate condizioni (COSA CAMBIA). “Non comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una cultura della morte in cui la società perde il lume della ragione”, ha commentato monsignor Russo.

Presidente medici Roma: "Ci atterremo al nostro codice deontologico"

Della questione ha parlato anche Antonio Magi, presidente dell'ordine dei medici di Roma. “Come medici ci atterremo a quanto dice il nostro codice deontologico, cioè che anche su richiesta del paziente non possiamo compiere atti che provochino o facilitino la sua morte”, ha detto. Secondo il medico, la Consulta ha fatto bene “a mettere dei paletti chiari in questa sentenza, in cui però non dice che deve essere il medico a porre fine alla vita del paziente”. “Noi suggeriamo – ha aggiunto Magi – che sia un pubblico ufficiale a farlo, non può essere il medico". Su chi possa essere questo pubblico ufficiale, poi, ha precisato che “dovrà essere il Parlamento a indicarlo nella legge che è stato chiamato a redigere”. Se poi la legge indicasse proprio nel medico la figura che deve staccare la spina, ha sottolineato Magi, “noi continueremo sempre a seguire il nostro codice deontologico, che ci consente anche di esercitare l'obiezione di coscienza". Il medico, ha concluso, "deve fare di tutto e ha l'obbligo di evitare le sofferenze del paziente, anche con le terapie palliative, ma non può essere parte attiva nell'eutanasia o suicidio assistito”.

Cei: garantire obiezione di coscienza per i medici

Tornando alla Cei, monsignor Russo ha assicurato che la decisione della Consulta sul suicidio assistito non ha creato "una frattura" tra la Conferenza Episcopale italiana e le istituzioni italiane. “Noi siamo sempre aperti al dialogo”, ha detto. Ma ha aggiunto: “Speriamo in paletti forti. Non ci può stare bene quanto deciso ed è anomalo che una sentenza così forte sia arrivata prima di un passaggio parlamentare”. Più tardi, alla fine del Consiglio Episcopale Permanente, una nota della Cei ha ribadito “il rifiuto dell'accanimento terapeutico” ma ha rimarcato la necessità di garantire “l'obiezione di coscienza; sostiene il senso della professione medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita”.