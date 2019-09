Meteo, le previsioni di domenica 22 settembre

La penultima domenica di settembre porterà tempo instabile su tutta l'Italia con pioggia e temporali soprattutto al Nord, sul versante tirrenico e sulla Sicilia. Le temperature scenderanno leggermente con massime che oscilleranno tra i 21°C e i 28°C. La Protezione Civile segnala possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. È stata valutata l'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. Allerta gialla nei restanti settori liguri e su parte del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Nel Settentrione la giornata inizierà con tempo instabile fin dal mattino al Nordovest con rovesci e possibili forti temporali in Liguria e piogge in serata anche nel Triveneto. Le temperature restano stabili con massime tra i 21°C e i 23°C e minime tra 15°C e 19°C. Cielo molto nuvoloso con deboli perturbazioni a Milano, stesse condizioni anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Maltempo anche su Toscana, Lazio e Umbria. Dalla sera inizieranno le prime piogge anche sul versante adriatico e nella notte arriveranno rovesci anche sulla Sardegna. Le massime sono in lieve calo con punte fino ai 25°C mentre le minime saranno tra i 14°C e i 17°C. Roma si sveglia con cielo grigio e allerta meteo per pioggia. Allerta anche a Firenze dove in serata arriveranno perturbazioni a carattere temporalesco.

Le previsioni al Sud

Cielo nuvoloso anche nel Meridione sullle regioni bagnate dal mar Tirreno con rovesci e acquazzoni in mattinata sulla Sicilia e un nuovo peggioramento nella notte sulla Campania. Le massime oscilleranno tra i 23°C e i 28°C, le minime tra i 16°C e i 21°C. Pioggia e allerta meteo a Napoli, anche se il tempo dovrebbe migliorare in serata. Allerta per afa invece a Palermo con cieli molto nuvolosi e deboli piogge.