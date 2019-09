Andrea Carletti, il sindaco sospeso di Bibbiano appartenente al Partito Democratico e attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli affidi della Procura di Reggio Emilia, ha presentato una querela segnalando 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti. Tra i denunciati c'è anche il leader del M5S Luigi Di Maio.

Il post di Di Maio

A metà luglio, prima della crisi di Governo e del patto coi dem, Luigi Di Maio diffuse su Facebook un messaggio: "Col Pd non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock e mandati a altre famiglie, con il sindaco Pd che è coinvolto in questo, non voglio avere niente a che fare". La notizia delle querele, che è stata riportata dalla Gazzetta di Reggio, trova conferme in ambienti giudiziari. Il sindaco è in attesa della pronuncia del Tribunale della libertà sul suo ricorso contro i domiciliari e su un ricorso della Procura che ne aveva chiesto l'arresto, negato dal Gip, in un altro filone.