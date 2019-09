Test di medicina 2019: quando e dove escono i risultati

Il 3 settembre in tutta Italia si sono svolti i test per l'ammissione ai corsi universitari in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria e oggi, 17 settembre, è stata pubblicata una prima graduatoria anonima. Per visionare i test, il punteggio e la propria scheda anagrafica i candidati dovranno attendere il 27 settembre, mentre la graduatoria nazionale verrà pubblicata il primo ottobre. Attraverso quest'ultima tutti i candidati sapranno se saranno "assegnati" o "prenotati" in una sede universitaria.

Necessari 20 punti per l'idoneità, il punteggio medio: 35,23

I risultati sono disponibili da oggi sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata ai candidati. Il Miur, pubblicando la prima graduatoria, fa sapere che lo scorso 3 settembre hanno sostenuto la prova 60.776 candidati, a fronte delle 68.694 domande presentate. Per essere idonei al test era necessario totalizzare un minimo di 20 punti (il test era composto da 60 quesiti a cui bisognava rispondere in 100 minuti), una soglia che ha superato il 70,33% del totale, ossia 42.745 candidati. Il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è stato di 35,23.

Il voto più alto alla Statale di Milano

Per quanto riguarda gli atenei, quello che ha fatto registrare la media più alta è stato Pavia con 39,12, mentre la percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Infine, il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4; 90 il punteggio massimo). Il ministero rende noto anche che i primi 100 classificati sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono: Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8).

Come si assegna la sede

I risultati nominali saranno pubblicati il 27 settembre sempre nell'area riservata del portale Universitaly. Una volta definita la graduatoria nazionale di merito, che verrà pubblicata il primo ottobre, i candidati sapranno se e dove verranno assegnati. Essendo la graduatoria nazionale unica, l'assegnazione dell'ateneo dipende dalla scelta dei candidati, che al momento dell’iscrizione alla prova hanno dovuto indicare un ordine di preferenza. Chi supererà la prova, potrà immatricolarsi nella sede preferita, a patto che lo scorrere della graduatoria non abbia già esaurito i posti disponibili nella destinazione. Se il posto è libero, il candidato è "assegnato", altrimenti è "prenotato" per la sua opzione successiva. Accederanno all'immatricolazione i primi 11.568 aspiranti medici (compresi quelli che proveranno ad accedere ai corsi in lingua inglese il 12 settembre), cui si aggiungono 1.133 posti riservati agli odontoiatri. Ogni ateneo dispone di un numero definito di posti. Si va dai 600 di Ferrara ai 75 dell'Università del Molise, passando per i 507 della Federico II di Napoli e i 364 di Bologna.