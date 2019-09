Revocato il divieto di dimora nella sua Riace all’ex sindaco Domenico "Mimmo" Lucano. È la decisione del tribunale di Locri nell’ambito dell’inchiesta denominata "Xenia", su presunti illeciti nell’accoglienza dei migranti. La revoca arriva dopo l’accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati. Lucano ha accolto con gioia la notizia: "Sono felice. Tornerò subito a Riace per rivedere mio padre e casa mia".

Lucano: "Soddisfazione ed emozione"

Resta ora da attendere solo la notifica del provvedimento emesso dal tribunale, una formalità che renderà ufficiale la notizia che Lucano ha già avuto dai suoi legali. L’emozione dell’ex sindaco è legata anche alla possibilità di poter tornare a riabbracciare il padre da tempo malato: "Soddisfazione ed emozione - ha detto felice - Finalmente posso tornare a casa".

Il divieto di dimora

Il divieto di dimora, ora revocato dal tribunale, era stato disposto come misura alternativa agli arresti domiciliari a cui Mimmo Lucano era sottoposto dallo scorso ottobre. Il gip del Tribunale di Locri aveva disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. In conseguenza dell'arresto era stata disposta anche la sospensione dalla carica decisa dalla prefettura di Reggio Calabria. L’ex sindaco si era allora dovuto trasferire a Caulonia, alle porte di Riace, ed era potuto tornare nel suo comune soltanto in occasione di un comizio per le elezioni comunali, alle quali era stato candidato come consigliere, non riuscendo ad essere eletto.

Il processo

Il processo al tribunale di Locri è cominciato lo scorso 11 giugno scorso dopo il rinvio a giudizio dello scorso aprile, e vede Lucano imputato insieme ad altre 26 persone. L’accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Le indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, erano state avviate in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. Lucano era stato iscritto nel registro degli indagati nell'ottobre del 2017.

Le indagini e le accuse

Nel corso dell'inchiesta, secondo gli inquirenti, erano emerse irregolarità che il primo cittadino avrebbe commesso nell'organizzare "matrimoni di convenienza" tra cittadini del posto e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. Dalle intercettazioni dei finanzieri, sarebbe emerso, in particolare, il ruolo di Lucano nell'organizzazione del matrimonio di una cittadina straniera cui era già stato negato per tre volte il permesso di soggiorno. La Guardia di Finanza avrebbe poi raccolto elementi circa l'affidamento diretto, definito "fraudolento", del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti senza le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici. Due le cooperative sociali, la "Ecoriace" e L'Aquilone", che secondo l'accusa, il sindaco avrebbe favorito pur non avendo avuto i requisiti di legge richiesti per l'ottenimento del servizio pubblico. Per quanto riguarda la gestione dei flussi di denaro pubblico destinati alla gestione dell'accoglienza dei migranti, il Gip, pur rilevando una "tutt'altro che trasparente gestione, da parte del Comune di Riace e dei vari enti attuatori", delle risorse erogate per l'esecuzione dei progetti Sprar e Cas, e parlando di "estrema superficialita'", e "diffuso malcostume", aveva negato la contestazione di reati specifici.

Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 15:43