Riace, via al processo. Lucano: "Sono sereno, il mio impegno continua”

"Mi sento sereno, perché sono sicuro che nel processo prevarrà la verità". Così l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, parlando con l’Agi, ha spiegato di sentirsi tranquillo sull’esito del processo che inizia oggi a Locri e lo vede coinvolto, insieme ad altre 26 persone, nell’ambito dell'inchiesta "Xenia" su presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel Comune calabrese.

Il divieto di dimora per Lucano

Attualmente Lucano vive a Caulonia perché sottoposto al regime di divieto di dimora a Riace. L’ex sindaco, ieri aveva già fatto sapere che sarebbe stato presente alla prima udienza. "Ci sarà una controparte rispetto alle accuse - ha spiegato Lucano, parlando del processo - ricordo poi che su alcuni aspetti già ci sono stati pronunciamenti favorevoli, si veda il Gip, la Cassazione, il Tar, che già hanno detto, anche con parole eclatanti, che non abbiamo responsabilità, non abbiamo fatto speculazioni e non ci siamo arricchiti”.

“L’immigrazione una soluzione a problemi di spopolamento"

Sul caso del “Modello Riace”, l’ex sindaco ha ricordato che “non si sono mai chiesti come mai il mondo, studiosi, antropologi, scrittori, registi, abbia dato un preciso giudizio rendendosi conto del fatto che una piccola comunità aveva dimostrato che l'immigrazione, soprattutto in una terra debole come la nostra, non solo non era una problema ma anzi la soluzione a problemi come lo spopolamento o l'assenza di servizi".