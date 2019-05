Il comune di Mimmo Lucano sceglie Salvini. A Riace la Lega è al primo posto con il 30,75% dei voti, seguita dal Movimento 5 Stelle al 27,43% e dal Partito Democratico al 17,39%. Una scelta di campo significativa, se si tiene conto della contrapposizione sulle politiche di accoglienza dei migranti tra lo stesso Lucano e il Ministro dell’Interno.

Salvini: "Adotterò il modello Riace, entra chi ha il permesso di entrare"

Un trionfo pesante, dall’alto valore simbolico. Per Salvini, il risultato segnala "la richiesta di un’immigrazione controllata, positiva, non è solo un capriccio ma una ferma volontà degli italiani ed è una delle prime battaglie che andremo pacatamente a condurre e a vincere nel nuovo Parlamento europeo e nella nuova commissione europea". La scelta degli abitanti del comune del reggino segna, per il vicepremier, una svolta in materia di accoglienza e migranti: "Adotterò il modello Riace e Lampedusa perché in democrazia funziona così, e quindi entra chi ha il permesso di entrare".