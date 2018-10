Mimmo Lucano, revocati i domiciliari: divieto di dimora a Riace

Sono stati revocati i domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha disposto, però, il divieto di dimora nel Comune per il sindaco sospeso, che era stato arrestato il 2 ottobre nell’ambito di un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una vittoria a metà, dunque, per il sindaco che non potrà far ritorno a Riace.

L’arresto il 2 ottobre

Lucano era stato posto agli arresti domiciliari il 2 ottobre scorso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, che aveva contestato al primo cittadino il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.

“Riace idea contro barbarie”

Prima di conoscere la decisione del Tribunale del riesame, subito dopo l'udienza, Lucano aveva detto a chiare lettere, con decisione, che il modello di accoglienza e integrazione creato nel suo comune sarebbe andato avanti. Il sindaco si era detto pronto ad andare avanti “anche senza contributi pubblici, da soli”, perché “Riace rappresenta un'idea che va contro la civiltà della barbarie e perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza”. Dopo il trasferimento dei migranti dal Comune reggino disposto dal Viminale a causa di irregolarità nelle procedure di accoglienza, Mimmo Lucano ha difeso così il suo “modello Riace” di fronte al Tribunale di Reggio Calabria.

Data ultima modifica 16 ottobre 2018 ore 22:44