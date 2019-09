Traffico e maltempo. È una domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane: in molti stanno rientrando in città dalle vacanze e si registrano flussi intensi verso le grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina. Dalle 7 alle 22 vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, salvo per i veicoli commerciali debitamente autorizzati e per quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto. (AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LE PREVISIONI)

Il traffico sulle autostrade

Sulla rete autostradale si registrano 3 km di coda sulla A14 Bologna-Taranto al km 114 in direzione sud a causa di un incidente e in direzione nord a causa dei rallentamenti dei curiosi. In A4 code a tratti tra svincolo A4 e A/23 per un incidente al km 480 in direzione Torino. Rallentamenti anche alla barriera Lisert in direzione del capoluogo piemontese. Sulla A22 Brennero-Modena rallentamenti tra Egna Ora e Trento sud in direzione sud. Code a tratti anche sulla A1 Roma-Napoli tra Pontecorvo e Ceprano per traffico intenso.

Incidente sulla SS16 a Monopoli

Sulla rete stradale ordinaria, invece, carreggiata chiusa per incidente sulla SS16 Adriatica al km 850, in località Monopoli.

Maltempo in tutta Italia

A rendere più difficili i viaggi di rientro anche le condizioni metereologiche. Un'area di bassa pressione, in transito tra le due isole maggiori, continua a determinare maltempo nelle zone interne e montuose del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, il 31 agosto ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla mattinata di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nel corso della giornata peggioramento delle condizioni meteo anche al Nord, in Sardegna e dal pomeriggio anche sulle regioni tirreniche e sull'Appennino nel Centro Italia.