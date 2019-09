Meteo, le previsioni del 2 settembre

Settembre comincia all’insegna delle piogge. Dopo i primi acquazzoni di domenica, anche la giornata di lunedì 2 settembre sarà segnata dai temporali. Da Nord a Sud sono previste piogge sin dal mattino, in estensione a gran parte dei settori entro sera. Le temperature saranno in calo su tutta Italia, con massime comprese tra 24 e 30 gradi (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Nella mattinata del 2 settembre al Nord sono previste piogge e temporali, in particolare sulla Pianura Padana, che poi si estenderanno a gran parte dei settori entro sera. Fenomeni a tratti forti specie su regioni di Nord Est. Nelle ore notturne altri temporali interesseranno la bassa padana. Temperature in calo, massime tra 24 e 28. A Milano attesi cieli molto nuvolosi al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Migliora nel pomeriggio ma nuove deboli piogge sono previste in serata. A Torino cielo poco nuvoloso o velato, possibili piogge e schiarite alla sera.

Le previsioni al Centro

Al Centro giornata instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie nella seconda parte del giorno quando i fenomeni assumeranno carattere temporalesco. Temperature in calo, massime tra 25 e 29. Nel pomeriggio pioverà anche sulla Sardegna. Le prime schiarite si vedranno la sera con l’attenuarsi dei rovesci. Nelle ore notturne possibili temporali sulle regioni adriatiche. A Roma sarà parzialmente nuvoloso, con temperature tra 23 e 31 gradi. A Firenze cieli poco nuvolosi al mattino, con aumento della nuvolosità con piogge al pomeriggio e schiarite in serata.

Le previsioni al Sud

Al Sud piogge in Sicilia e tirreniche, altrove invece dal pomeriggio specie su Appennino e interne. Temperature in calo, massime tra 25 e 30. A Palermo sarà una giornata molto nuvolosa con temporali. Le temperature massime oscilleranno tra 24 e 27 gradi. A Napoli cieli molto nuvolosi in mattinata anche con deboli piogge, poi nel pomeriggio ci saranno schiarite ma in serata riprenderà a piovere.