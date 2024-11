Lecco, sparatoria dopo colpo in banca: rapinatore gravemente ferito

La rapina messa a segno ai danni di uno sportello bancario all'interno del centro commerciale Iperal di Castione Andevenno, in Valtellina. I malviventi sono fuggiti a bordo di un furgone che è stato intercettato dalla Polstrada di Bellano e dai carabinieri lungo la superstrada 36 del lago di Como. Durante l'inseguimento sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno colpito l'uomo

Sparatoria a Bellano, sul lago di Como, dopo una rapina in un centro commerciale a Castione Andevenno, in Valtellina e il successivo inseguimento delle forze dell'ordine. Uno dei rapinatori è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lecco.

La dinamica

La rapina a mano armata è stata messa a segno questa mattina ai danni di uno sportello bancario all'interno del centro commerciale Iperal di Castione Andevenno, alle porte di Sondrio, in Valtellina. I malviventi, dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un furgone che è stato intercettato dalla Polstrada di Bellano (Lecco) e dai carabinieri lungo la superstrada 36 del lago di Como. Durante l'inseguimento delle forze dell'ordine sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. E' rimasto ferito un uomo, che sarebbe l'autore della rapina messa a segno in Valtellina. Le sue condizioni vengono definite gravi.