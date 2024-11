Quindicenne trovata morta, per inquirenti modalità suicidio "anomale"

Secondo quanto emerso dall'autopsia, Larimar Annaloro aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena mentre le mani erano libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno. Tutti elementi che alimentano il giallo intorno al caso della morte della ragazza

Sarebbe avvenuto con “modalità anomale” il presunto suicidio di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina. Lo affermano gli inquirenti in seguito agli esiti dell’autopsia sul corpo della ragazza. Larimar aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena mentre le mani erano libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno. Tutti elementi che alimentano il giallo intorno al caso della morte della ragazza. I familiari, da parte loro, non hanno mai creduto alla pista del suicidio.