Giornata critica sulle autostrade e strade italiane per il controesodo, con traffico da bollino rosso per i rientri verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche, dopo le code e i disagi di sabato 24 agosto (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). E su chi si mette in viaggio incombe anche lo sciopero dei casellanti, previsto oggi dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18 di domenica 25 alle ore 2 di lunedì 26 agosto. Dal punto di vista del meteo il rientro per molti sarà sotto nuvole e pioggia. (LE PREVISIONI) In tutto il Paese, in particolare nelle zone interne e montuose, sono previste condizioni di instabilità a carattere sparso, in particolare sulle zone interne e montuose e durante le ore centrali della giornata, ad eccezione della Sicilia.

Coda sulla Milano-Bologna

La prima coda della giornata - 5 km - si registra per un incidente sull’ A1 Milano-Bologna, tra Terre di Canossa - Campegine e il bivio A1/A15 Parma-La Spezia, a causa di un incidente. In direzione Milano Autostrade consiglia di entrare a Parma Ovest sull’A15 Parma-La Spezia, mentre l’uscita suggerita provenendo da Bologna è quella di Terre di Canossa - Campegine.