Giornata da bollino nero su Autobrennero e strade dell'Alto Adige, ma anche nei pressi di Parma, Roma e Napoli (IL TRAFFICO IN ITALIA). Sarà un controesodo problematico per tanti viaggiatori che rientrano dalle vacanze estive. Il rientro potrebbe essere ulteriormente rallentato dallo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria nei prossimi giorni: dalle 10 alle 14 di domenica 25 agosto e dalle 18.00 di domenica 25 alle ore 02 di lunedì 26 agosto.

Rallentamenti in Alto Adige

La situazione più critica si registra sulla corsia Sud dell'autostrada 'A22 del Brennero' tra Bressanone e Rovereto Nord dove anche a seguito di qualche piccolo incidente si sono formate code. Coda anche alla barriera di Vipiteno per chi proviene dal Brennero e tra Carpi e l'allacciamento con l'A1. Non è migliore la situazione in direzione Nord dove code e traffico fortemente rallentato è segnalato tra Verona ed Egna e tra Chiusa e Bressanone. Inoltre, il traffico scorre molto lentamente anche vicino le stazioni a valle della cabinovie di Plan de Corones, la montagna di Brunico dov’è in programma l'atteso Jova Beach Party che richiamerà tra le 27 e le 30mila persone.

Il traffico nel resto del Paese

Per quanto riguarda le altre zone del Paese, traffico segnalato a Napoli Nord, così come a Firenze sull’A1. Situazione simile anche nelle città di Modena, Bologna, Roma e Parma. Per quanto riguarda i disagi che potrebbero essere causati dallo sciopero di domani, 25 agosto, Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani in una domenica di contro-esodo.