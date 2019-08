Sky Tg24 ha provato ad avvicinarsi alla Open Arms, a bordo ci sono ancora 107 migranti in attesa di avere il via libera per poter sbarcare. Le immagini, raccontate da Tiziana Prezzo e riprese da Fabrizio Stoppelli, mostrano alcune persone sul pontile, affacciate a guardare verso terra; solo 150 metri li separano da Lampedusa.

Tranquillità a bordo

Alla troupe, poi, la Guardia di Finanza ha chiesto di allontanarsi per motivi di “sicurezza e ordine pubblico”. Occorre infatti soprattutto in queste ore mantenere la tranquillità a bordo, soprattutto alla luce del fatto che nella giornata di domenica 5 persone si sono gettate a mare con l'obiettivo di raggiungere a nuoto la terra ferma.

Aspettando un porto

I migranti sono sulla nave da ormai 18 giorni. Ieri ,la Spagna ha offerto alla nave il porto di Minorca ma la nave dell'Ong ha respinto la proposta: "Troppo lontano. Queste persone devono scendere subito". Intanto, Salvini non arretra: "Rifiuto inaccettabile. Assolutamente no all'accoglienza in Italia". Di diverso avviso il sindaco di Lampedusa: "Bisogna aprire i porti e i controlli si fanno dopo".