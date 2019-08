Open Arms: costerebbe meno trasferirli in aereo

"Dopo 18 giorni di assoluto silenzio i due governi sembrano muoversi.. Perfetto, che si prendano le loro responsabilità. Da parte nostra c'è completa disponibilità a trasferire le persone a bordo delle loro imbarcazioni, ma quali? Dopo 18 giorni mettiamo queste persone a bordo di navi, anche capaci di fare soccorso, che pero' non sono dei traghetti? Dove le mettiamo, in coperta? Ancora per terra?". Ad affermarlo è Roberto Gatti, presidente di Open Arms. Tra l'altro - aggiunge - stamattina abbiamo fatto un calcolo, abbiamo provato ad affittare un aereo che da Catania porterebbe le persone a Madrid: un Boeing per 200 persone viene 240 euro a passeggero. Per risolvere il caso Acquarius l'altro anno sono state pagate circa 290 mila euro per la nave della Guardia costiera, per l'altra nave non è stato neanche detto quanto si è speso.. Di che cosa stiamo parlando se non del disprezzo che le istituzioni stanno mettendo in atto con queste persone?".