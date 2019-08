Sedicesima notte a bordo della nave Open Arms per 134 migranti (VIDEO). E la vicenda dell'imbarcazione della Ong spagnola, da più di due settimane bloccata a poche centinaia di metri dall'isola di Lampedusa, non trova ancora una soluzione. La nave umanitaria ha dichiarato "lo stato di necessita'" e ha fatto sapere, tramite una portavoce, "che l'equipaggio non può più garantire la sicurezza delle persone a bordo". La Procura di Agrigento ha disposto un'ispezione medica a bordo per accertare le condizioni igienico-sanitarie dei naufraghi. Intanto, il premier Conte ha inviato una nuova lettera a Matteo Salvini in cui ribadisce che è necessario che sia autorizzato lo sbarco immediato delle persone di età inferiore agli anni 18 presenti a bordo.

Indagine per sequestro di persone

La Procura di Agrigento, nel mentre, ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e acquisito la comunicazione con cui la Guardia costiera, chiedendo informazioni sul da farsi al ministero dell'Interno, comunicava che non vi erano "impedimenti di sorta allo sbarco".

Decisa ispezione a bordo

E, dopo il caos di dichiarazioni sulle condizioni di salute dei migranti a bordo - da una parte il polambulatorio di Lampedusa, che sostiene che le persone non abbiano patologie gravi, dall'altra le associazioni che denunciano "situazioni gravissime", la Procura ha deciso di disporre un'ispezione a bordo.

La polizia sentirà il medico di Lampedusa

A questo proposito, inoltre, Francesco Cascio, responsabile del poliambulatorio, sarà ascoltato probabilmente la prossima settimana. "Mi fido dei miei medici, i referti sono chiari - ha detto Cascio - Non so cosa sia successo: se a bordo di Open Arms ci sono naufraghi con le patologie descritte nella relazione dal Cisom che non sono gli stessi che sono stati fatti sbarcare, perché le loro condizioni erano buone, tranne un caso di otite facilmente curabile".

Salvini: "È una battaglia politica"

Sul caso è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Twitter: "In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna - ha scritto il leader della Lega - Quella delle ONG è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo". Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ieri in tarda serata, ha scritto una seconda lettera al vicepremier leghista, in risposta al carteggio che c'era già stato tra i due a Ferragosto, ribadendo la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. E conferma che dalla Commissione europea è stata ribadita la disponibilità di diversi Paesi europei (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna) a condividere gli oneri dell'ospitalità per tutte le persone, anche indipendentemente dalla loro età.

Legambiente Sicilia: "Il comportamento del Ministro è indegno"

Contro il ministro, infine, Legambiente Sicilia ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento "per sequestro di persona e abuso d'ufficio". Il presidente regionale dell'associazione ambientalista, Gianfranco Zanna, ha definito il comportamento del vicepremier leghista "vergognoso e indegno, di cui deve rispondere". "

Data ultima modifica 17 agosto 2019 ore 14:00