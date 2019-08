Sole e cielo sereno al Sud e nel Nord-Ovest, piogge e temporali al Centro e nel Nord-Est: sono le previsioni per la giornata di mercoledì 14 agosto. La Protezione civile ha dichiarato allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche. Tempo variabile sul Gargano, in Puglia. Dopo l'ondata di calore che ha portato afa e bollino rosso in molte città della penisola, inizierà una leggera discesa delle temperature. (IL METEO)

Le previsioni al Nord

Al Nord sono attese precipitazioni con rovesci di forte intensità in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia. Sereno altrove. Caleranno le temperature con massime tra i 27°C e i 31°C. Cielo in prevalenza sereno a Milano e temperatura variabile tra la minima di 19°C e la massima di 29°C. Sole anche a Torino, salvo qualche nuvola nel pomeriggio. La minima toccherà i 16°C e la massima i 29°C.

Le previsioni al Centro

Al Centro il tempo sarà per lo più soleggiato salvo forti temporali nelle Marche e brevi acquazzoni lungo l'Appennino nel pomeriggio. Anche qui l'asticella del termometro scenderà con massime tra i 27°C e i 31°C. Permane l'allerta meteo per afa a Roma con cielo in prevalenza poco nuvoloso e una massima fino a 32°C. Tempo sereno a Firenze dove la massima arriverà a 31°C.

Le previsioni al Sud

Nel Mezzogiorno prevarrà il sole, a eccezione del Gargano e dei rilievi appenninici che potrebbero essere interessati da qualche sporadico fenomeno. Le massime, in calo, oscilleranno tra i 30°C e i 34°C. Napoli si sveglierà con una debole pioggia al mattino, ma il tempo si rasserenerà già nel pomeriggio. Mare mosso e temperatura massima di 28°C. Giornata prevalentemente serena a Palermo e temperature tra i 25°C e i 29°C.

