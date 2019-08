Francavilla, 15enne milanese muore giocando a calcetto in vacanza

Si è accasciato all’improvviso mentre stava giocando a calcetto. È morto così, in vacanza a Francavilla al Mare, in Abruzzo, un ragazzo di 15 anni di Milano. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ora si attendono le risposte degli esami medici, per capire cosa possa essere successo.

Tra le ipotesi, quella di una malformazione alla coronaria

Si pensa a una malformazione alla coronaria, difficile da evidenziare con esami di tipo strumentale, individuata invece durante il riscontro diagnostico effettuato dopo la morte del ragazzo al policlinico di Chieti. Bisognerà però attendere l'esito degli esami istologici per stabilire se la causa della morte può essere attribuita alla malformazione.

Domenica i funerali a Chieti

Il ragazzo si è accasciato e non si è più ripreso. Vane sono state tutte le manovre eseguite per rianimarlo sia sul posto dapprima da parte di un medico che era in zona, poi del personale del 118 di Chieti, quindi in ospedale. La salma del giovane è stata restituita ai famigliari: i funerali saranno celebrati a Chieti domenica 11 agosto alle 16 nella chiesa della SS Trinità.