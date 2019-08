Sul traffico dell’esodo estivo pesa anche lo sciopero dei casellanti di autostrade previsto per oggi, 4 agosto, e domani (COSA PREVEDE). È la prima volta - in epoca di gestioni private - che i lavoratori incrociano le braccia ad agosto. Come hanno spiegato i sindacati, si tratta di uno sciopero a turni di quattro ore: "dalle 10 alle 14" poi "dalle 18 alle 22”, e poi ancora dalle "22 di domenica alle 2 del mattino di lunedì 5”, per 8 ore consecutive. Nonostante i disagi, il pedaggio si dovrà pagare lo stesso. Il traffico viene infatti deviato verso i caselli dove è possibile pagare con i diversi sistemi elettronici, come quelli abilitati al Telepass o quelli con carte di credito o bancomat.

Domenica da bollino nero

Se in passato lo sciopero dei casellanti prevedeva che le barre rimanessero alzate e il passaggio in autostrada fosse gratis, oggi la situazione è completamente differente: tutti devono pagare. Se qualche automobilista non dispone di bancomat o carta di credito, dopo qualche minuto e alcuni inviti a "inserire la tessera", la sbarra si alzerà comunque. Ma la targa dell'auto verrà fotografata e successivamente arriverà il bollettino a domicilio per pagare quanto dovuto. Il fatto che i viaggiatori verranno indirizzati su altri caselli, comunque, rischia di far creare imbuti e di aumentare il traffico in quella che è già considerata come una domenica da “bollino nero” per gli spostamenti estivi.

Le misure di Autostrade per gestire sciopero ed esodo estivo

Proprio in vista dell'agitazione, Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani. Fra queste, previsto un potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia, gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero e informazioni costanti. Nelle stazioni interessate dallo sciopero, inoltre, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi.