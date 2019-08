"Finche' ho certezza che il governo puo' fare le cose le faccio. Ma sei i no diventano piu' dei si'... Petrolio, rifiuti, l'autonomia che premia il merito e punisce gli incapaci. Da qui a settembre se sono tanti si' andiamo avanti, ma se ci sono i no... Vale anche per la riforma della giustizia". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo dal palco della festa della Lega Romagna in corso a Cervia. "O i cinque stelle ci danno una mano a migliorare il Paese o lo miglioriamo da soli", ha poi aggiunto.

"'Zingaraccia'? Lo ribadisco"

"Mi hanno attaccato perche' ho definito una rom una "zingaraccia". Lo ribadisco: e' una zingaraccia, punto. E mi auguro che le baracche abusive siano abbattute prima possibile", ha poi sottolineato il leader della Lega. Alla parola "zingaraccia" la platea di Cervia ha applaudito il leader leghista urlando: "Bravo, bravo".

Su Putin: "È un grande presidente, ma non mi pagano per dirlo"

Salvini ha poi avuto parole di elogio per Vladimir Putin: "Lavorero' per tornare ad avere buoni rapporti con la Russia. Putin e' un grande presidente. E lo dico perche' lo penso, non perche' mi abbiano pagato come ritiene qualche giornale". Il leader leghista ha elogiato anche Donald Trump, Jair Bolsonaro e Victor Orban.