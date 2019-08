Momenti di paura sabato mattina su un volo della compagnia Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari che è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a Venezia per un malore del pilota. L'operazione, per fortuna, è avvenuta senza danni per i passeggeri, che sono stati fatti scendere nello scalo veneziano in attesa di riprendere il viaggio. Sul posto sono giunte, come sempre quando viene attivato il protocollo di emergenza, le squadre dei vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota.

