"Prima di accasciarsi ha detto ‘mi hanno accoltellato’". Nuovi dettagli sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma con 11 coltellate, emergono dall’ordinanza con cui il gip Chiara Gallo ha disposto il carcere per i due 19enni americani accusati dell’omicidio. Uno di loro, Finnegan Lee Elder, che ha confessato di essere l'autore materiale del delitto, ha detto al suo avvocato: "Non avevo capito che era un carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher". (COSA SAPPIAMO FINORA - I FUNERALI - LA CHIESA GREMITA)

Il racconto del collega

"Dopo pochi istanti, notavo entrambi i soggetti che si davano alla fuga in direzione via Cesi e in tale frangente notavo il vice brigadiere Cerciello Rega che perdeva moltissimo sangue dal fianco sinistro all'altezza del petto", ha detto Andrea Varriale, il carabiniere che era con il vicebrigadiere Cerciello Rega sul luogo dell' aggressione, come si legge nell'ordinanza del gip. Prima di "accasciarsi al suolo" disse "mi hanno accoltellato". "Contattavo immediatamente la centrale operativa per richiedere i soccorsi e in attesa del loro arrivo tamponavo le ferite riportate dal collega - ha raccontato ancora - Nel frattempo notavo sopraggiungere sul luogo del fatto anche altre pattuglie sia dell'arma che della polizia di Stato". (LA CAMERA ARDENTE - POLEMICA SULLA FOTO DELL'ARRESTATO BENDATO)

“Socialmente pericolosi”

Le condotte dei due ragazzi, si legge nell’ordinanza del gip, "testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale". (L'AUDIO DELLA TELEFONATA AL 112 - IL VIDEO DELLA FUGA DEI 2 GIOVANI - I CASI DEGLI ULTIMI ANNI) Inoltre, secondo il gip, è concreto il pericolo di reiterazione del reato alla luce "delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva".

Il pericolo di fuga

Ma oltre al pericolo di reiterazione emerge anche “il pericolo di fuga” perché “si tratta di due persone stabilmente residenti all'estero, presenti in Italia occasionalmente e sorprese dalla polizia giudiziaria in procinto di lasciare l'albergo subito dopo avere commesso i delitti in contestazione, condotta quest'ultima che non può non ritenersi finalizzata a far perdere le proprie tracce".