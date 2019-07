È decollato dalla pista "35 Right", alle 6.43, il primo volo - un Alitalia direzione Fiumicino - spostato all'aeroporto di Malpensa da quello di Linate, che rimarrà chiuso per tre mesi, fino al 27 ottobre, per il restyling della pista e della struttura. Dopo la chiusura nella notte dello scalo cittadino di Linate, da oggi 27 luglio gran parte dei voli "traslocati" dal city airport partiranno dalle piste di Malpensa. Il resto dallo scalo di Orio al Serio (Bergamo). Visto il grande afflusso che si genererà, l'appello ai viaggiatori è di recarsi in aeroporto con grande anticipo.

I lavori a Linate

A Linate il restyling riguarda il rifacimento della pista di decollo e atterraggio di Linate, lavori di manutenzione straordinaria che "vengono effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni per garantire ai passeggeri livelli di sicurezza sempre elevati". Verrà rinnovata poi anche l’area imbarchi, compreso l’impianto che riceve le valigie (BHS) e le prepara per l’imbarco nelle stive degli aerei.

I potenziamenti dei trasporti

Vista la straordinaria affluenza prevista, durante il periodo di chiusura la linea di collegamento via treno tra Milano e Malpensa sarà potenziata con il raddoppio di tutti i convogli da e per Milano Centrale e Milano Cadorna. Anche gli autobus di collegamento da e per Milano saranno potenziati, con una frequenza maggiore nelle fasce orarie di picco. Inoltre, Trenitalia ha annunciato che durante il periodo dei lavori aumenteranno del 55% i collegamenti tra le principali stazioni di Milano (Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo) e Roma (Termini e Tiburtina). Trenitalia stima che circa 100mila persone in più sceglieranno di viaggiare in treno durante la chiusura di Milano Linate.