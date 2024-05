Vittorio Emanuele a Superga senza tomba a 3 mesi dal funerale

Le ceneri di Vittorio Emanuele di Savoia non hanno ancora trovato una sepoltura nella città roccaforte della dinastia nobiliare più antica d’Europa: Torino. E’ qui che si sono celebrati i funerali del figlio dell’ultimo re d’Italia, il 10 febbraio del 2024. A distanza di tre mesi esatti , il defunto non ha ancora una tomba. La sovrintendenza ha bocciato la richiesta dell’ ex famiglia reale per la tumulazione nella cripta sotterranea della Basilica di Superga dove riposano altri Savoia. Viene richiesto alla famiglia Savoia un progetto che si integri armonicamente con gli elementi architettonici esistenti.

Serve un progetto che ancora non c’è

È il primo marzo quando gli uffici di casa Savoia chiedono alla direzione regionale Piemonte dell’agenzia del Demanio l’autorizzazione per la sepoltura di Vittorio Emanuele all’interno del mausoleo reale della Basilica di Superga. Dopo l’ok del Demanio e degli uffici del ministro dell’Economia e delle Finanze, si attende invano il via libera dalla sovrintendenza che boccia la richiesta di sepoltura davanti all’altare. L’8 aprile i tecnici della sovrintendenza vanno nei sotterranei della Basilica insieme agli emissari del casato per cercare un luogo adatto alla tomba di Vittorio Emanuele senza dover modificare gli elementi monumentali. Si cerca di studiare un progetto che “operi in aggiunta per non alterare gli elementi architettonici”. Al momento il progetto non c’è. Le ceneri di Vittorio Emanuele restano sotto chiave in una stanzetta del complesso di Superga.