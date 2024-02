Funerali Vittorio Emanuele, alle 15 la cerimonia nel Duomo di Torino

Il feretro, che entrerà in Duomo alle 14.50, sarà adagiato a terra, su di un tappeto, davanti all'altare. Per l'allestimento floreale è stata fatta una selezione di rose e gigli, i colori di casa Savoia, ai quali verrà aggiunto il verde della bandiera italiana. Non ci sarà nessun rappresentante di Casa Windsor che ha mandato un messaggio di cordoglio

Alle 14.45 è previsto l'arrivo della Famiglia Reale e l'ingresso in Duomo e alle 14.50 l'arrivo del feretro accompagnato da Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, seguito da Johannes Niederhauser, segretario generale dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, che, sulle note dell'Inno Sardo, porterà su un cuscino il collare dell'Ordine. Il feretro sarà adagiato a terra, su di un tappeto, davanti all'altare. Sul lato sinistro, in corrispondenza della Cappella che custodisce la Sacra Sindone, prenderà posto la famiglia. Sul lato opposto i capi di Stato, i membri delle Case reali e le autorità presenti. Per l'allestimento floreale è stata fatta una selezione di rose e gigli, i colori di casa Savoia, ai quali verrà aggiunto il verde della bandiera italiana. Le rose sono fiori legati alla regina Elena, che fu Regina rosa della carità. Il coro che intonerà canti liturgici è piemontese. Nessuno prenderà la parola dopo la liturgia.

Il cordoglio delle Case reali

In queste ore è arrivato anche il cordoglio di Farah Diba, ultima imperatrice dell'Iran, che vive in esilio e che manderà un rappresentante della famiglia imperiale oltre a due corone di fiori. Tra i messaggi pervenuti a Casa Savoia anche quelli dei rappresentanti reali dell'Arabia Saudita. Non ci sarà invece nessun rappresentante di Casa Windsor che ha mandato un messaggio di cordoglio all'indomani della morte. La notizia della morte di Vittorio Emanuele è comparsa sui quotidiani di tutto il mondo, dal New York Times e dall'Herald Tribune.