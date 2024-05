Lecco, abusa di un minore sul treno: arrestato un 24enne

Si tratta di un recidivo, con precedenti sia per violenza sessuale sia per maltrattamenti sia per reati contro il patrimonio che abita a Calolziocorte. Avrebbe chiesto a un 17enne di toccarlo nelle parti intime e poi si è spogliato e ha cominciato a masturbarsi. La vittima è riuscitare a scappare e a chiedere aiuto

Lunedì 22 aprile nel corso del pomeriggio, racconta il quotidiano Il Giorno , un 24enne italiano, all’altezza della stazione di Calolziocorte, si è seduto vicino a un ragazzino di 17 anni. Approfittando del vagone deserto, il ragazzo ha chiesto con forza e insistenza al minorenne, che non aveva mai visto prima, di toccarlo nelle parti intime. Gli ha preso le mani per indicargli dove le avrebbe dovute mettere e il 17enne, rimasto da solo e per paura di essere aggredito, ha esaudito la richiesta. Il 24enne, però, si è spinto ancora oltre: si è denudato e ha cominciato a masturbarsi. Il minorenne a quel punto si è ribellato, ha spinto via con forza il molestatore ed è corso a cercare il capotreno o di qualcuno che potesse dargli un aiuto. L’aggressore è riuscito a scendere dal treno alla stazione di Lecco Maggianico e a scappare.

L’arresto

L’uomo, grazie anche alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di bordo, è stato identificato come un italiano di 24 anni, recidivo, con precedenti sia per violenza sessuale sia per maltrattamenti sia per reati contro il patrimonio che abita a Calolziocorte (LC). Pochi giorni dopo il fatto, visto che alcune sue foto segnaletiche erano state messe in circolazione tra i commissariati della Lombardia, un agente della Polizia ferroviaria fuori servizio lo ha riconosciuto in metropolitana a Milano. Identificato anche dalla vittima, ora è stato arrestato e si trova al momento nel carcere di San Vittore a Milano.