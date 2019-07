Sono giovani, hanno circa 20 anni, e sarebbero coinvolti nell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso in centro a Roma (FOTO) con otto coltellate, di cui una al cuore (CHI ERA). I due ragazzi sono stati ascoltati in casera e, al momento, l'Arma smentisce notizie riguardo al loro fermo. Non è ancora chiaro che ruolo abbiano avuto i due. Secondo le informazioni sino ad ora raccolte, i ragazzi, cittadini americani, avrebbero rubato la borsa che poi avrebbe dovuto essere restituita a fronte di 100 euro. Mario Cerciello Rega stava lavorando sul caso di questo tentativo di estorsione edè stato ferito a morte sul luogo dello scambio.

"Cavallo di ritorno"

Ciò che filtra dagli ambienti investigativi è che la vicenda "appare più complessa di un banale 'cavallo di ritorno'" (COSA SIGNIFICA). Le indagini quindi starebbero procedendo non solo per appurare la dinamica dell'omicidio ma anche per accertare le modalità e le finalità del furto della borsa sottratta un cittadino a Trastevere, l'oggetto al centro dell'operazione dei carabinieri.

Rintracciati in un albergo

I due giovani sono stati rintracciati in tarda mattinata in un albergo poco distante dal luogo dell’aggressione. A loro i carabinieri del Gruppo di Roma e del Nucleo investigativo di via in Selci sarebbero arrivati visionando le telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze.

La dinamica dell'omicidio

Cerciello Rega è stato ucciso durante un'operazione con l'obiettivo di incastrare gli autori di un tentativo di estorsione noto come 'cavallo di ritorno', in cui il ladro si mette in contatto con la vittima del furto chiedendo del denaro in cambio della restituzione del maltolto. Un uomo, derubato a Trastevere di un borsello con dentro il portafogli e il cellulare, si è rivolto ai carabinieri e, dietro loro suggerimento, quando ha ricevuto la telefonata dei ladri ha accettato di incontrare i malviventi. All'appuntamento, è stata inviata una pattuglia di militari in borghese, il vicebrigadiere Cerciello Rega e un collega della stazione dei carabinieri di piazza Farnese. Con loro, ma a distanza, c'erano altre pattuglie dei carabinieri pronte a intervenire e anche la vittima del furto. Quando i due militari hanno notato i ladri, hanno esibito il distintivo e chiesto loro i documenti. A quel punto, è scattata l'aggressione: il carabiniere è stato raggiunto da otto coltellate, una di queste, quella mortale, ha colpito il cuore.

I funerali lunedì

I funerali di Mario Rega Cerciello saranno celebrati lunedì, 29 luglio, alle 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114, la stessa dove un mese e mezzo fa il carabiniere si era sposato.