Europa League, il Torino batte 3-0 il Debrecen nell’andata dei preliminari

Inizia bene l’avventura europea del Torino. La squadra di Mazzarri ha battuto 3-0 il Debrecen nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League con i gol di Belotti su rigore (20'), Ansaldi (41’) e Zaza (93’). Il ritorno è in programma il prossimo giovedì in Ungheria.

Al Moccagatta di Alessandria, partono subito forte i granata con Iago Falque che alza la mira dopo una manciata di minuti da ottima posizione. Al 19’ Belotti lanciato in profondità verso la porta avversaria viene steso dal portiere: è rigore che dal dischetto il centravanti trasforma calciando di potenza. Gli ospiti provano a scuotersi, ma gli uomini di Mazzarri gestiscono bene la gara, a parte concedere un tiro a Kynyik che termina a lato della porta difesa da Sirigu. Al 41’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con un tiro-cross di Ansaldi che beffa sul suo palo un incerto Nagy.

Nella ripresa il Toro continua ad attaccare, tenendo bene anche di fronte all’irruenza degli ungheresi. Al 65’ una delle rare occasioni per gli ospiti con Varga che conclude però larghissimo. Assai più pericoloso un minuto più tardi Berenguer che sfiora il terzo gol per il Torino con un tiro a giro che finisce alto di un niente. Ancora più vicino alla rete lo spagnolo ci va al 67’ colpendo la base del montante alla sinistra di Nagy, provvidenziale nella deviazione di piede. Prima della fine c’è tempo per un colpo di testa di Zaza (subentrato a Berenguer) che sfila fuori di poco, e soprattutto per la terza rete dei granata al 93’. Ed è ancora Zaza sottomisura, sempre di testa, a trovare il tempo giusto per battere il portiere.