Meteo, le previsioni del lunedì 15 luglio

Prosegue il maltempo al Nord con altre piogge e temporali che colpiranno l’intera zona, eccetto l'estremo Nord-Est. Tendenza a un generale miglioramento entro la sera. Temperature in calo, massime tra 22°C e 27°C. Anche al Centro condizioni in peggioramento con possibili acquazzoni tra Toscana e Umbria e temperature in calo con massime tra 24°C e 29°C. Al Sud, infine, prima parte di giornata ancora parzialmente soleggiata ma con tendenza a peggioramento da Ovest. Previsti temporali forti in Calabria già in serata. Temperature in calo, massime tra 25°C e 30°C. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Detto del maltempo diffuso su quasi tutto il Nord, a Milano i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci. Possibili miglioramenti già nel pomeriggio, mentre è previsto un rasserenamento. in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C. Anche a Torino rovesci temporaleschi in mattinata ma in attenuazione dal pomeriggio con ampie schiarite in serata. Massima a 21°C, minima di 16°C.

Il tempo al Centro

Per quanto riguarda le principali città del Centro, a Roma il tempo sarà nuvoloso o coperto con possibili deboli nell’arco della giornata. Nella capitale, la temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 20°C. Stessa situazione a Firenze dove per tutto il giorno non si escludono piogge e cieli coperti con temperature però nettamente più basse: massima di 22°C, minima di 18°C.

Il tempo al Sud

Infine, al Sud, in particolare a Napoli, cieli poco nuvolosi durante la giornata salvo qualche addensamento serale. Nella notte, invece, previste piogge. Per quanto riguarda la temperatura, la massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C. A Palermo, invece, nubi in progressivo aumento con deboli piogge già dal pomeriggio, mentre in serata sono previste ampie schiarite. Massima di 28°C, minima di 24°C.