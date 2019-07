Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni

Tinto Brass ieri notte è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un malore. Lo riporta il Corriere della Sera, che cita la moglie Caterina Varzi: il regista si trova in terapia intensiva dove sono in corso degli accertamenti.

Il malore

Secondo quanto raccontato da Caterina Varzi, il regista si è sentito male nella villa di Isola Farnese dove vive da diversi anni: «Gli è salita la febbre e alla fine ho dovuto chiamare un’ambulanza perché stava male», ha raccontato al Corriere.

La carriera di Tinto Brass

Tinto Brass, 86 anni, è considerato il maestro per cinema erotico italiano. Inizia come aiuto regista di Alberto Cavalcanti e Roberto Rossellino, poi passa ai film “londinesi” come "Col cuore in gola", interpretato da Jean Louis Trintignant, "Nero su bianco" (1967), "L'urlo" (il film del '68 che venne censurato) e "Drop out" interpretato da Vanessa Redgrave e Franco Nero. La sua fama poi cresce nel 1983 con “La chiave”, pellicola erotica con Stefania Sandrelli. Due anni dopo è la volta di “Miranda” con l’attrice Serena Grandi. Tanti i volti lanciati da Brass: Francesca Dellera ("Capriccio" 1986), Debora Caprioglio (“Paprika”, 1990), Claudia Koll ("Così fan tutte", 1991). Il regista è stato sposato con la sceneggiatrice Carla Cipriani, morta nel 2006, da cui ha avuto due figli. Poi ha iniziato una relazione con l’avvocato e ricercatrice universitaria Caterina Varzi, che ha sposato il 3 agosto del 2017. Nel 2010 il regista ha avuto un ictus e ha rischiato di perdere la memoria e l’uso della parola.

Data ultima modifica 10 luglio 2019 ore 08:20