Carola Rackete, oggi la decisione del gip sulla convalida dell’arresto

È attesa per oggi la decisione del giudice sulla convalida dell’arresto di Carola Rackete (CHI È), la comandante della Sea Watch accusata di resistenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. Rackete è stata ascoltata ieri per 3 ore dal gip, in un interrogatorio che il giudice stesso ha definito “sereno”. Intanto, oggi in commissione alla Camera si terrà l’audizione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, mentre il presidente Roberto Fico incontrerà nel pomeriggio il comandante generale delle Fiamme gialle. (IL PUNTO - LE POLEMICHE POLITICHE - VIDEO - CAROLA RACKETE AD AGRIGENTO PER L'UDIENZA)

Il processo per resistenza

Come ha spiegato ieri il pm Patronaggio, la Sea Watch “non aveva necessità” di forzare il blocco della Guardia di finanza e quindi l'impatto con l’imbarcazione delle Fiamme gialle “è stato voluto”. Una circostanza negata dalla comandante che ha ribadito come non fosse sua intenzione speronare la barca. Rackete, tuttora agli arresti domiciliari, sarà sentita nuovamente il prossimo 9 luglio, nel secondo procedimento, quello che riguarda l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Siamo pronti a espellere la ricca fuorilegge tedesca", ha commentato ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini.