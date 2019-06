I nomi dei vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator sono stati pubblicati da Anpal servizi. La selezione per le figure che supporteranno i centri per l'impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza si è svolta a Roma dal 18 al 20 giugno. Gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, suddivisi per regione e provincia di riferimento, sono online sul sito di Anpal servizi: dal link è possibile fare la ricerca personale. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100. Risultano vincitori 2.978 candidati (nella provincia di Alessandria mancano due posti da coprire), mentre gli idonei sono 2.982.

I candidati vincitori

L’Anpal spiega che risultano vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità, ha la precedenza il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità, viene prima il candidato più giovane di età. Tutti i canditati risultati vincitori alla prova selettiva saranno contattati con una e-mail “nei prossimi giorni”.

I candidati idonei

Ci sono poi i candidati idonei, cioè quelli che hanno conseguito un punteggio minimo di 60 su 100 ma non sono risultati vincitori: potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, “per soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all'interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura”. Anche loro saranno contattati tramite e-mail. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per 24 mesi dalla data di pubblicazione.