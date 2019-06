Prosegue il fine settimana a Villa Oleandra, la dimora di George Clooney a Laglio (Como), per la famiglia Obama (LE FOTO DELL'ARRIVO - IL VIDEO). L'ex presidente degli Stati Uniti è arrivato con la moglie Michelle e le figlie venerdì intorno alle 14.30 a Villa Oleandra e dovrebbe restare fino a lunedì.

Servizio d'ordine rigoroso

Una presenza certo insolita per la piccola cittadina affacciata sul lago, dove però nonostante i tentativi dei curiosi la polizia sta facendo di tutto per proteggere la tranquillità degli ospiti di Clooney: oltre ai controlli, anche con unità cinofile, via terra, gli agenti effettuano anche pattugliamenti via lago, con gommoni e moto d'acqua, tutto intono alla villa. In linea con quanto previsto dal primo cittadino, che con una serie di ordinanze ha vietato il transito, il parcheggio e la navigazione attorno alla villa in riva al Lago.