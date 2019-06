CRONACA Maturità 2019, oggi la seconda prova. Per la prima volta 2 materie insieme. DIRETTA È un test diverso per ogni indirizzo: latino e greco insieme al liceo classico, matematica e fisica per lo Scientifico. A cimentarsi con le novità oltre mezzo milione di maturandi IL RACCONTO DELLA PRIMA GIORNATA Leggi tutto

Dopo il tema della prima giornata, oggi per oltre mezzo milione di maturandi è la volta della seconda prova scritta. Si tratta di un test diverso per ogni indirizzo, che per la prima volta prevede la presenza di due materie insieme. Per il liceo classico saranno latino e greco, mentre per lo scientifico matematica e fisica. La seconda prova è molto temuta perché è stata profondamente modificata con la riforma dell'esame di maturità. Confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'esame.

Le tracce dei temi

Ieri, tra i protagonisti delle tracce dei temi Ungaretti, Sciascia, il generale Dalla Chiesa e il ciclista Bartali (LE TRACCE). Uno studente su tre ha scelto di cimentarsi con 'L’illusione della conoscenza', di Steven Sloman - Philip Fernbach, sul paradosso del progresso (IL RACCONTO DELLA PRIMA PROVA).