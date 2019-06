Urne chiuse in Sardegna dove i cittadini di 28 comuni sono stati chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. A Cagliari la sfida è tra Francesca Ghirra, per il centrosinistra, Paolo Truzzu, di Fratelli d'Italia, e Angelo Cremone, della lista indipendente Verdes per Cagliari Pulita. (LIVEBLOG - LA MAPPA CON I RISULTATI - LO SPECIALE COMUNALI - IL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE IN SARDEGNA)

La sfida a tre

Dopo l’addio di Massimo Zedda (eletto nel 2011 con il centrosinistra) alla poltrona di sindaco, il capoluogo di regione è tornato alle urne per scegliere il proprio primo cittadino. Ghirra, ex assessora all'Urbanistica, 41 anni, è sostenuta da Pd, Campo progressista e cinque liste civiche. Truzzu, 47 anni, è consigliere regionale di Fratelli d’Italia e si presenta con 11 liste a sostegno: tra queste Forza Italia, Pds'Az e Lega. Angelo Cremone, inizialmente escluso per non aver raccolto un numero sufficiente di firme, è stato successivamente riammesso dal Tar. Assente invece il Movimento Cinque Stelle, dopo il ritiro del simbolo al suo candidato, il cardiologo Alessandro Murenu. Quest’ultimo, infatti, è stato travolto dalle polemiche per alcuni post sui social in cui criticava l’aborto e le unioni civili e il M5S ha deciso di allontanarsene.