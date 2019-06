Il prossimo appuntamento elettorale in Italia sono le Comunali in Sardegna (LO SPECIALE). Domenica 16 giugno, dalle 7 alle 23, un gran numero di cittadini sardi, quasi 400mila, sono chiamati alle urne per la terza volta in pochi mesi dopo le Regionali che si sono svolte a febbraio e le Europee dello scorso 26 maggio. Si vota per l’elezione del sindaco in 28 Comuni, tra cui alcune delle principali città sarde: Cagliari, Sassari e Alghero. In cinque Comuni con oltre 15mila abitanti (Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai), è previsto il ballottaggio nel caso il candidato non arrivi al 50% delle preferenze. Il secondo turno è fissato per il 30 giugno.

Le elezioni comunali a Cagliari

Il capoluogo isolano va al voto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale per le dimissioni del sindaco di centrosinistra Massimo Zedda. Lo scorso marzo, dopo la sconfitta alle elezioni regionali contro Christian Solinas, eletto governatore, Zedda ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino di Cagliari preferendo svolgere il ruolo di consigliere di opposizione. L'addio è arrivato prima della proclamazione degli eletti in Consiglio regionale per consentire di andare subito a nuove elezioni. Inizialmente si era pensato di fissare la data del voto per eleggere il nuovo primo cittadino al 26 maggio, in concomitanza con le Europee. Ma poi non è stato possibile e si è optato per il 16 giugno.

Chi sono i candidati a Cagliari

Per la sfida di Cagliari, la più attesa in Sardegna, il centrosinistra ha scelto con le primarie di lanciare la candidatura dell'assessora all'Urbanistica uscente Francesca Ghirra. Il centrodestra invece punta sul consigliere regionale Paolo Truzzu di Fratelli d'Italia, a cui è spettata l'indicazione del nome in base ad un accordo tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Il grande assente è il M5s: il candidato era stato scelto e la lista certificata, ma nel mezzo della campagna elettorale per le Europee aveva fatto clamore un vecchio post su Fb dell'aspirante sindaco, il cardiologo Alessandro Murenu, in cui esprimeva posizioni contrarie alle unioni civili e all'aborto. Da qui il ritiro della certificazione e la decisione di non far correre neppure l'altra lista che aveva chiesto l'ok allo staff di M5s. In corsa quindi c’è solo un terzo candidato: l’outsider ambientalista Angelo Cremone con la lista Verdes per Cagliari Pulita, riammesso dal Tar dopo un ricorso. In queste ultime settimane la campagna elettorale si è giocata soprattutto su due temi: il sistema di raccolta differenziata e la pedonalizzazione di alcune vie diventate un richiamo per turisti.

Le sfide di Sassari e Alghero

A Sassari non si ripresenta il sindaco uscente Nicola Sanna del Pd. I candidati sono 7: Mariolino Andria (centrodestra), Mariano Brianda (centrosinistra), Maurilio Murru (M5s), Lino Mura sostenuto dalla lista civica Alternativi per Sassari, Marilena Budroni con la lista È viva Sassari e l'ex sindaco Nanni Campus, sostenuto dalle civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari. Infine c’è Giuseppe Doneddu del Partito comunista. Ad Alghero ci sono tre aspiranti sindaci: ci riprova l'uscente Mario Bruno (centrosinistra), sostenuto da tre liste: Sinistra in Comune, Pd e Per Alghero con Mario Bruno. Dovrà vedersela con Roberto Ferrara (M5s) e Mario Conoci (centrodestra).

Zingaretti e Meloni in Sardegna, Salvini incerto

Negli ultimi giorni prima del voto la campagna elettorale vedrà l’arrivo di alcuni big nazionali in sostegno dei candidati principali. Per il momento sono fissate le visite di Nicola Zingaretti (Pd) e Giorgia Meloni (Fdi). Il segretario nazionale dem sarà in Sardegna mercoledì 12 giugno per un tour di una sola giornata che toccherà Alghero, Sassari e Cagliari. Stesso tour per Giorgia Meloni che sarà però in Sardegna venerdì 14. In forse l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini: più no che sì, secondo quanto anticipa l'Ansa. Il M5s non ha ancora fatto sapere se il capo politico Luigi Di Maio sarà nell'Isola. L'eventuale tour, comunque, non toccherà Cagliari, dove i grillini hanno rinunciato a presentare la lista.