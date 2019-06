Quello che è successo venerdì mattina, mentre percorreva una strada alle porte di Milano, il camionista anonimo probabilmente lo ricorderà per sempre. Ha visto che un ragazzo stava per suicidarsi lanciandosi da un cavalcavia sulla Teem, alla periferia di Pozzuolo Martesana, e ha fermato il suo tir proprio sotto il viadotto. Poi, come racconta Il Giorno, è salito sul tetto del camion e ha convinto il 19enne a cambiare idea. Il giovane alla fine si è lanciato sul mezzo, tra le braccia del camionista, senza ferirsi. Alla scena, ripresa anche dalle telecamere stradali, hanno assistito diversi automobilisti.

Il camionista eroe

Il quotidiano racconta che il ragazzo minacciava di suicidarsi “dal cavalcavia che passa proprio sopra l’autostrada, appena fuori l’abitato di Pozzuolo Martesana”. Intorno alle 8.30, alla polizia sono arrivate diverse segnalazioni: parlavano di un giovane che aveva “scavalcato il parapetto e sedeva sul bordo con le gambe nel vuoto, a un’altezza di una decina di metri”. Gli agenti hanno subito chiuso il tratto autostradale e cercato di parlare con il ragazzo. Ma intanto, proprio sotto il ponte, si era fermato il camion. Il conducente anonimo, racconta il giornale, “ha arrestato il suo bisonte sotto la linea di caduta del giovane, è salito sul tetto dell’abitacolo e ha incoraggiato il ragazzo al volo indolore: ‘Vieni qui, stai tranquillo’”. Il giovane si è lasciato convincere e si è lanciato per i pochi metri che lo separavano dal tetto del tir. Il camionista, come raccontano i diversi testimoni, l’ha stretto in un lungo abbraccio.