Oggi è il giorno dello sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Lombardia. Gli orari della protesta variano a seconda della zona. La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. I sindacati protestano contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di euro.

I possibili disagi a Milano sui mezzi Atm e Trenord

Possibili disagi sono previsti oggi dalle 8.45 alle 12.45 su bus, tram e metro dell’Atm a Milano. Sui treni regionali di Trenord il personale della linea Ferrovienord potrà aderire dalle 9 alle 13. Secondo quanto fa sapere Trenord i treni regionali e suburbani circolanti su rete Ferrovienord, potranno subire ritardi e variazioni. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Possibili ripercussioni anche per i treni delle linee: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi; S2 Mariano C. - Milano Passante- Milano Rogoredo; S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate; S13 Milano Bovisa - Pavia. Trenord precisa che “le fasce di garanzia non sono coinvolte” e che “autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Busto Arsizio in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1”.

Lo sciopero nel resto della Lombardia

Sul sito della Cisl sono disponibili le tabelle con i vari orari della mobilitazione. Sciopero tra le 9.15 e le 12.30 nell’area di Bergamo, tra le 9.40 e le 13.40 nel Bresciano, tra le 10 e le 14 nel Comasco. Due fasce a Cremona (8.30-12.30 e 17-21), a Lecco (8.30-12 e 9-12), a Lodi (8-12 e 9-12.30). A Mantova chi deciderà di fermarsi lo farà tra le 9 e le 12. Nella zona di Pavia, lo sciopero è previsto tra le 8.30 e le 12.30 (Autoguidovie) e tra le 9 e le 13 (Line-Vigevano, Pmt e Sapo); a Sondrio tra le 16.30 e le 20.30, a Ticino Olona tra le 8.30 e le 12.30, in Valcamonica tra le 9 e le 13. Sindacati mobilitati in tre fasce a Varese: 8.15-12.15; 8.30-12 e 8.45-12.15.