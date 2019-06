Per il 73esimo anniversario della Festa della Repubblica, alle 10, prende il via la parata militare ai Fori Imperiali a Roma. Un evento, questo, segnato dalle polemiche per l'assenza di alcuni generali, della leader di FdI Giorgia Meloni e dell'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, per protesta contro la ministra Trenta. “Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale”, l’invito di ieri del presidente Sergio Mattarella, che ha sottolineato: “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi ricerca un nemico”.

Perché si festeggia il 2 giugno

Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. Il 54,3% degli elettori scelse la repubblica, dando vita all’Italia come la conosciamo oggi. Dall’anno successivo al referendum, ogni 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica con eventi e ricorrenze in tutta la penisola e, all’estero, nelle ambasciate.