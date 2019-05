Un altro weekend con il cielo coperto, piogge e temporali in tutta la penisola fa ritardare ancora l'arrivo del bel tempo primaverile in Italia. Domenica 26 maggio al Nord sarà tempo nuvoloso e poco soleggiato, al Centro e al Sud continuano le precipitazioni soprattutto sul litorale tirrenico e in Sardegna. Le temperature massime, nelle varie Regioni, si aggirano tra i 16°C e i 24°C (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Nelle aree settentrionali domenica il cielo sarà molto nuvoloso ma con scarsi fenomeni, più probabili a ovest e nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. In nottata le precipitazioni si sposteranno sulle pianure. Restano stabili le temperature con massime tra i 21°C e i 24°C. Milano si sveglierà con le nuvole che porteranno pioggia nel pomeriggio, la massima toccherà i 22°C. Rovesci dalla mattina a Torino, in assorbimento in serata.

Le previsioni al Centro

Cieli chiusi con piogge e rovesci, diffusi e persistenti in giornata nel Centro Italia poi in attenuazione serale su Sardegna e versante tirrenico. Caleranno le temperature con massime tra i 18°C e i 21°C. Domenica di pioggia a Roma dove sono previsti 13mm di precipitazioni. Stesse previsioni meteo e temperature anche a Firenze con massime fino a 19°C.

Le previsioni al Sud

Persiste l'instabilità diffusa al Sud con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, più frequenti a ovest. Anche nel Meridione le temperature saranno in diminuzione con massime tra i 16°C e i 21°C. Deboli rovesci a Napoli per tutta la giornata con rasserenamenti in serata. Rovesci anche a Palermo dove sono previsti 4,8 mm di pioggia.