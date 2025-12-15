“Faccetta nera” sulla pista di pattinaggio: polemiche a Campobasso

Il fatto è accaduto lo scorso fine settimana, quando la pista, che fa parte delle iniziative natalizie dell'amministrazione comunale, era piena di ragazzi. "Episodio gravissimo per la canzone simbolo del regime fascista diffusa in un luogo pubblico", ha commentato il segretario del circolo cittadino di Sinistra Italiana. Il gestore della pista si scusa: "Playlist di YouTube non voluta da noi" ascolta articolo

“Faccetta nera” parte come sottofondo musicale della pista di pattinaggio nella piazza di Campobasso e il video diventa subito virale. La canzone scritta nel 1935 per la propaganda fascista è risuonata negli altoparlanti dell’attrazione natalizia promossa dall'amministrazione comunale e allestita davanti al Municipio del capoluogo molisano in occasione delle festività. È successo nel fine settimana mentre la pista era affollata di giovani: qualcuno di loro ha anche ripreso il momento condividendolo sui social e facendo scoppiare la polemica.

Il gestore: "Mortificati, canzone non voluta da noi" La vicenda ha subito alimentato polemiche con il segretario del circolo cittadino di Sinistra Italiana, Matteo Fallica, che ha parlato di "episodio gravissimo per la canzone simbolo del regime fascista diffusa in un luogo pubblico". Il gestore privato della pista invece ha chiesto scusa con un messaggio sui social: "Siamo mortificati per l'accaduto - ha scritto -, la canzone è uscita da una playlist di YouTube non voluta da noi e nella confusione non ce ne siamo accorti. Ci scusiamo con tutti per l'accaduto".