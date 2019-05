Dopo qualche giorno di tregua dal maltempo, venerdì 24 maggio tornano rovesci e temporali nel Nord Italia, soprattuto nel pomeriggio su Alpi occidentali, Prealpi lombardo-venete e Carnia, mentre la sera sulle pianure piemontesi, lombardo-venete e dell’Emilia-Romagna. Qualche pioggia è attesa anche lungo l’Appennino tra il settore tosco-emiliano e quello abruzzese. Sole nel resto della Penisola. Nel fine settimana invece peggiorano le condizioni meteo sulle regioni del Centro-Sud, per via di una nuova depressione mediterranea in approfondimento tra Baleari e Nord-Africa sabato, in spostamento verso il Tirreno e quindi sull'Italia nella giornata di domenica (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Al Nord instabilità in aumento sul Nord-Ovest con acquazzoni o temporali tra pomeriggio e sera su Alpi occidentali, Prealpi lombardo-venete e Carnia, in estensione verso Est la notte. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi. A Milano cielo coperto nel corso della giornata, qualche temporale isolato la sera: massima di 24 gradi. La stessa temperatura è attesa a Torino, dove sono previste possibili piogge.

Le previsioni al Centro

Al Centro tempo nel complesso stabile e soleggiato, pur con il rischio di acquazzoni o temporali diurni sui rilievi appenninici tra il settore tosco-emiliano e quello abruzzese con locali sconfinamenti alla fascia subappenninica adriatica ed in esaurimento in serata. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24 gradi. Sole a Roma, dove si attende una massima di 22 gradi. Qualche nuvola in più a Firenze, dove invece si registra una massima di 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo stabile e soleggiato su gran parte dei settori, variabilità diurna sui rilievi con isolati fenomeni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Cielo terso a Napoli, con una massima di 20 gradi. Soleggiato anche a Palermo, dove sono attesi massimo 24 gradi.