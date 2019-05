Meteo, le previsioni di giovedì 23 maggio

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da più sole e temperature in aumento, ma la situazione seppur in miglioramento, rimane ancora inaffidabile. La pressione atmosferica sta aumentando sul nostro Paese ma il contesto è ancora piuttosto instabile con frequenti temporali soprattutto nelle zone interne. La situazione rimarrà invariata nelle giornate di giovedì e venerdì: ci attendiamo quindi ancora qualche rovescio o temporale sull'area appenninica anche se non mancheranno ampie zone soleggiate. L'area più favorita sarà il Nord. Farà più caldo con temperature gradevoli ma senza eccessi.

Le previsioni al Nord

Sarà la giornata più stabile della settimana con tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino piogge residue in Emilia e sulle Prealpi centro orientali. Ulteriore miglioramento in Lombardia, con prevalenza di sole in pianura, e brevi e isolati rovesci sui rilievi. Temperature in rialzo con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Finalmente un po’ di caldo.

Le previsioni al Centro

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con piogge e temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica e le zone limitrofe. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino alla costa adriatica. Non esclusi fenomeni localmente intensi con grandinate. Temperature in rialzo con massime comprese tra 19 e 23 gradi. Lazio e Toscana le regioni più calde.

Le previsioni al Sud

Soleggiato salvo velature di passaggio. Possibili temporali pomeridiani sulla dorsale in sconfinamento sul Salento e le zone limitrofe. Massime stazionarie e comprese tra 19 e 24 gradi. Mite e in prevalenza soleggiato in Sardegna con valori fino a 25 gradi.