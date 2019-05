Prosegue anche mercoledì 22 maggio la parziale tregua al maltempo iniziata martedì. Se nel corso della mattinata non sono previsti rovesci, nelle ore centrali della giornata sono però attesi temporali nelle zone montuose in molte parti della Penisola, mentre i litorali saranno immuni da fenomeni piovosi. Al Nord piove dal pomeriggio su Prealpi e Appennino settentrionale. Al Centro si sviluppano temporali sulla dorsale appenninica. Al Sud qualche rovescio locale in Sicilia. Le temperature sono in aumento ovunque, con massime fino a 25 gradi in Val padana, 20-22 gradi altrove. Da venerdì si attende un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Le previsioni al Nord

Mercoledì al Nord previsto qualche annuvolamento al mattino su Nordest e Liguria, dove sono attese piogge locali. Soleggiato altrove. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Prealpi e Appennino settentrionale con locale propagazione dei fenomeni in serata verso i settori adiacenti di pianura. In nottata nubi e fenomeni in attenuazione. Per quanto riguarda le singole città, a Torino cielo sereno con qualche nube, con una massima che raggiunge i 25 gradi. Soleggiato, con qualche velatura di passaggio, anche a Milano, dove invece si registra una massima di 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro, iniziali condizioni di bel tempo con qualche disturbo sulla Toscana, nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica con locale propagazione dei fenomeni ai settori adriatici. Tra sera e notte torna il bel tempo. A Firenze cielo nuvoloso, con qualche rovescio nel corso della giornata alternato a schiarite. Massima di 22 gradi. Anche a Roma si registra la stessa temperatura. Nella Capitale il cielo è però più sereno.

Le previsioni al Sud

All Sud modesto peggioramento sulla Sicilia con nubi irregolari e qualche locale pioggia tra pomeriggio e sera, più sole altrove salvo temporali pomeridiani in Appennino in locale propagazione ai settori adriatici. Splende il sole a Napoli, dove la massima temperatura prevista è di 19 gradi. Soleggiato, anche se con qualche nuvola di passaggio, a Palermo, dove la colonnina di mercurio potrà raggiungere fino a 20 gradi.