L’allerta rossa per la piena dei fiumi rimane anche oggi su gran parte della regione, ma migliora la situazione in Emilia-Romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri. In molti comuni, per precauzione, le scuole sono chiuse. Pioggia, vento e danni, ieri, anche in altre regioni. Oltre all’allerta rossa sull’Emilia-Romagna, la Protezione civile ha diramato per oggi un’allerta arancione su Marche, Abruzzo e Molise. Allerta gialla su Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In Emilia-Romagna l’emergenza sta rientrando

In Emilia-Romagna l’emergenza sta lentamente rientrando e la nottata è stata tranquilla. Oggi sono previste deboli precipitazioni residue. Le scuole, comunque, sono chiuse a Cesena e in diversi comprensori di Forlì, Ravenna e Cervia. Il fiume Savio, che ha straripato in più punti, ha diminuito notevolmente la sua portata di acqua scendendo a 5,77 metri dopo aver toccato ieri i 7,51. A Cesena sono continuate fino alle 2 di notte le operazioni di sgombero detriti sotto le arcate del Ponte Nuovo, dove una gru ha rimosso per 14 ore consecutive arbusti e materiale vario. Le operazioni sono riprese stamattina. La circolazione dei treni è rientrata lentamente alla normalità nella serata di ieri, mentre la tangenziale di Cesena ha riaperto in mattinata. Anche nel Ravennate il peggio sembra passato: ieri, poco prima della mezzanotte, sono state riaperte alcune strade che erano state chiuse in via precauzionale.

I sindaci: “Ce la siamo vista brutta”

“Ce la siamo vista brutta, ma per fortuna il peggio sembra passato”, ha detto Paolo Lucchi, sindaco di Cesena. E ha aggiunto: "Solo poche settimane fa, un'interpellanza ci accusava di aver pulito gli argini dei fiumi con eccessiva furia, ieri abbiamo avuto la riprova che quelle operazioni sono state corrette, necessarie e hanno evitato il peggio, la manutenzione degli alvei ha permesso di evitare danni peggiori". Tranquillo anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: "Al momento – ha detto - non si ravvisano criticità, ma siamo ancora in allerta rossa, dobbiamo mantenere la massima attenzione. Ieri ci sono stati dei momenti in cui abbiamo temuto una situazione molto peggiore".

Il maltempo si sposta su altre regioni

L'ondata di maltempo che da giorni imperversa sull'Italia - con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento - non sembra comunque passata. Oggi il maltempo dovrebbe spostarsi su altre regioni. Sotto osservazione, in particolare, Marche, Molise e Abruzzo.

I danni del maltempo e i disagi

Pioggia, vento e danni, ieri, hanno interessato diverse regioni. Quella più colpita è stata l’Emilia-Romagna. Le situazioni più critiche nel Modenese, con ponti chiusi e case sgomberate per la piena del Secchia (FOTO), e nel Cesenate, dove per l'esondazione del Savio è stato chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che ha causato l'interruzione dei treni tra Faenza e Cesena sulla linea Bologna-Rimini per quasi 12 ore. Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume Montone. Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti. Pioggia e vento nelle Marche con tratti chiusi di una statale. Disagi anche in Toscana, soprattutto all’aeroporto di Firenze, e danni alle colture per la grandine in Puglia.